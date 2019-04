Peralta cuestionó que no se defina el sistema electoral

El ex gobernador de la provincia de Santa Cruz confirmó que participará de las próximas elecciones por fuera del Frente para la Victoria con su propio espacio político, Santa Cruz Somos Todos, y cuestionó que al día de fecha no se haya definido el sistema electoral para la elección de gobernador. En ese sentido afirmó que no se arrepiente de haber competido bajo ley de lemas con la actual gobernadora Alicia Kirchner, aunque si lamenta que no lleve adelante “un proyecto peronista”.

A su vez confirmó que a nivel Nacional están en contacto con Roberto Lavagna, pero aguardan definiciones.