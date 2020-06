Luciana Peker: “La nueva ola feminista mundial surgió el 3 de junio de 2015”

A cinco años del primer Ni Una Menos, Diego Fucks dialogó con la periodista especializada en temas de género Luciana Peker, quien reflexionó sobre las luchas que posibilitaron el avance de la agenda de las mujeres en la opinión pública y sobre la urgencia, en estos tiempos convulsionados, de promover nuevos tipos de liderazgos.

“La nueva ola feminista en el mundo, con multitudes en las calles, presión en los medios y las redes sociales, no surgió con el Me Too, surgió en Argentina aquel 3 de junio de 2015”, afirmó la periodista, al recordar la masiva movilización convocada para repudiar el asesinato de la joven Chiara Páez.

Además, remarcó el fracaso de los liderazgos machistas basados en la prepotencia masculina, y advirtió sobre el peligro que representan mandatarios que apelan a ese estilo, como Donald Trump, Bolsonaro y Boris Johnson, quienes, “todo el tiempo están midiendo quién la tiene más larga en lugar de escuchar los reclamos y producir cambios”.

Por otra parte, recordó el episodio que hace 22 años, trabajando para la Revista Luna, la marcó a fuego y la llevó a dedicar su carrera profesional a la visibilización y promoción de las mujeres.