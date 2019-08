Pedro y Pablo

Miguel Cantilo e Jorge Durietz si presentano, insieme a Guillermo Cerviño, in alcune feste. Il trio vocale fa cover dei The Beatles. Nell’estate 1968, cominciano a cantare a “La Fusa”, un bar di Punta del Este, Uruguay, frequentato da Jorge Schussheim, Carlos Perciavalle, Nacha Guevara e Susana Rinaldi. Con l’appoggio di Horacio Molina, nel 1970, lavorano con l’etichetta discografica CBS editando i single “Yo vivo en esta ciudad” e “Los caminos que no sigue nadie”.

…