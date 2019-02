Pedro Mairal: “La literatura tiene que salir del tupper”

Pedro Mairal es un escritor argentino, autor de, entre otras obras, “Una noche con Sabrina Love” y “La Uruguaya”. Sin embargo, dejando el lugar de confort que representa la literatura, hace dos años decidió formar un dúo musical y cantar sus propias canciones.

“La gente me pregunta qué me pasó. ‘Si ya te estaba yendo bien con la escritura’, me dicen”, cuenta Pedro, en diálogo con Hinde Pomeraniec. Mairal explica que se trató de una “necesidad expresiva”. “Claramente, cantar y el escenario no es mi lugar de confort. En la literatura, me siento cómodo y con plenos poderes”, agrega.