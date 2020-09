Pedro Aznar, o poeta da música argentina

RAE Argentina ao Mundo compartilha com ouvintes e fãs a Entrevista Federal que todos esperavam: com o músico e compositor argentino Pedro Aznar.

A Entrevista Federal é um espaço onde os colegas das 49 estações de rádio de todo o país se encontram com uma personalidade marcante da cena musical argentina.

Como nossos ouvintes sabem, Pedro Aznar completou 61 anos em meio à pandemia, e os comemorou com um show de streaming, rodeado de amigos músicos que se juntaram a ele de suas casas.

Pedro Aznar foi membro de Serú Girán entre 1978 e 1982 junto com Charly García, David Lebón e Oscar Moro. Mais tarde ele trabalhou com o guitarrista americano Pat Metheny e tem se dedicado à sua carreira solo por mais de 25 anos.

Pedro Aznar já lançou mais de 30 álbuns, incluindo discos de estúdio, gravações ao vivo, trilhas sonoras de filmes e duetos com músicos como Charly García e David Lebón. Além de 200 composições próprias publicadas, em sua carreira solo ele dedicou especial cuidado à gravação de cerca de 120 covers e arranjos de canções de músicos latino-americanos, norte-americanos e britânicos.

No auge de sua fama com o grupo Serú Girán, ele deixou tudo para estudar na Berklee School of Music (EUA). O trabalho de Pedro Aznar é vasto: ele também é fotógrafo, poeta e sommelier.

