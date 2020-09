Pedro Aznar, il poeta della musica argentina

​Rae-Argentina al Mondo condivide con gli ascoltatori ed i fan l’Intervista Federale che tutti attendevano: il musicista e compositore argentino Pedro Aznar.

L’Intervista Federale è uno spazio dove i colleghi delle 49 emittenti di tutto il paese incontrano una personalità rilevante dell’ambito musicale argentino.

Come i nostri ascoltatori ben sanno, Pedro Aznar ha compiuto 61 anni in piena pandemia e li ha festeggiati con uno spettacolo via streaming, accompagnato da amici musicisti che stanno a casa.

Fra il 1978 ed il 1982, Aznar ha fatto parte del gruppo Serú Girán insieme a Charly García, David Lebón e Oscar Moro. Ha quindi lavorato con il chitarrista statunitense Pat Metheny e si de dica alla sua carriera solista da oltre 25 anni.

​Pedro Aznar ha pubblicato oltre 30 album fra dischi registrati in studio, registrazioni dal vivo, colonne sonore di film e duetti con Charly García e David Lebón. Oltre a 200 brani propri pubblicati, nella sua carriera solista, Aznar ha prestato particolare attenzione alla registrazione di 120 covers ed agli arrangiamenti di brani di musicisti latinoamericani, statunitensi e britannici.

​All’apice della fama raggiunta con il gruppo Serú Girán, Aznar lascia tutto per andare a studiare al Berklee College of Music, negli Stati Uniti. L’opera di Aznar è molto vasta. Oltre ad essere musicista è anche fotografo, poeta e sommelier.

