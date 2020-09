Pedro Aznar, Dichter der argentinischen Musik

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Gespräch mit öffentlich-rechtlichen Sendern aus ganz Argentinien RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

RAE – Argentinien in die Welt teilt mit seinen Zuhörer*innen und Fans das so lange erwartete Gespräch mit dem argentinischen Musiker und Komponisten Pedro Aznar im Rahmen der Sendereihe „Entrevista Federal“, an der Journalist*innen der 49 öffentlich-rechtlichen Radiosender mitwirkten, die Teil von Radio Nacional sind.

Pedro Aznar feierte seinen 61. Geburtstag während der Pandemie mit einem Live-Konzert im Stream, an dem befreundete Musiker von zu Hause aus mitspielten.

Aznar war von 1978 bis 1982 gemeinsam mit Charly García, David Lebón und Oscar Moro Mitglied der Band Serú Girán. Danach arbeitete er mit dem US-amerikanischen Gitarristen Pat Metheny zusammen und widmet sich seit über 25 Jahren seiner Solokarriere.

Er hat über 30 Alben veröffentlicht, darunter Studio-, Live-Aufnahmen, Filmmusik und Duette mit Musikern wie Charly García und David Lebón. Neben 200 veröffentlichten Eigenkompositionen hat er als Solist ebenfalls rund 120 Covers und Arrangements von Songs lateinamerikanischer, nordamerikanischer und britischer Musiker aufgenommen.

Als sich die Band Serú Girán auf dem Höhepunkt ihres Ruhms befand, ging er in die Staaten, um am Berklee College of Music zu studieren. Sein Werk ist äußerst umfangreich, er ist ferner auch Fotograf, Dichter und Sommelier.

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Webseite: Julián Cortez

Web-Koordination: Martín Bibiloni