O compositor e intérprete argentino Pedro Aznar tem o contra-baixo como instrumento primário e uma trajetória rica e variada: trabalhou com o roqueiro Charly García, atuou na banda do guitarrista norte-americano Pat Metheny e já assinou parceria com a colombiana Shakira. Também toca uma penca de instrumentos: além do baixo, violão, guitarra, acordeom e teclados.

Produção: Gustavo Ríos

Tradução & Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Walter Danesi