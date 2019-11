Pedido Elevación de categoría, a UDAI oficina ANSES Paso de los Libres

Ingresé a la Cámara de Diputados bajo Expediente Nº 14.117 el siguiente proyecto de Resolución, convencido de que nos merecemos la elevación de categoría de nuestra Oficina de la ANSES, hecho este que permitirá satisfacer plenamente las demandas existentes. nos decia el diputado peronista Alberto Yardín en la entrevista

Preocupado por una situación que viene de larga data, como ser los inconvenientes que tienen muchísimos ciudadanos al hacer trámites en la oficina de ANSES local, por los pocos turnos que se pueden expedir, por no tener la categoría de Unidad de Atención Integral (UDAI), siendo que para realizar determinados trámites tienen que viajar a las UDAI de Curuzú Cuatiá o Monte Caseros con los inconvenientes que ello acarrea, tanto económicos como de tiempo y laborales, por dicha razón el legislador libreño presentó un Proyecto de Resolución, que ingresó en el día de la fecha bajo el Nº de Expediente 14.177 solicitando al Director Ejecutivo de la ANSES Emilio Basavilbaso la elevación de categoría, a UDAI, a la oficina local.

Luego de la inauguración de la oficina de ANSES en esta localidad el 30 de agosto de 2013, hecho que vino a llenar un gran vacío en esta ciudad, siempre se esperó que se la eleve a la categoría de UDAI, para que se puedan realizar los trámites integralmente y no tener que estar viajando a las ciudades de Curuzú Cuatiá o Monte Caseros, con las dificultados que ello conlleva, en diversas oportunidades se comenzaron gestiones al respecto pero que no pudieron concretarse llegando a la actualidad en que la oficina local además de atender a los ciudadanos de esta localidad, atiende lo de una gran zona de influencia, teniendo por cierto muchísimas más solicitudes que las que puede abarcar, demostrando la necesidad imperiosa de recategorizar a la oficina local.

Según el diputado Alberto Yardín solicitará el tratamiento sobre tablas del proyecto y el acompañamiento de sus pares dada la importancia del mismo y el beneficio que llevará para todos los beneficiarios de ANSES de Libres y la zona.

PROYECTO DE RESOLUCION

INICIATIVA: DIPUTADO CEFERINO ALBERTO YARDIN BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA.

ASUNTO: Solicitar al Director Ejecutivo de la ANSES Emilio Basavilbaso, la elevación a la categoría de Unidad de Atención Integral (UDAI), de la Oficina de dicha repartición que funciona en la Ciudad de Paso de los Libres Provincia de Corrientes.

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Desde el día 30 de agosto de 2013 comenzó a funcionar en la Ciudad de Paso de los Libres la Oficina de la ANSES, organismo este que era sumamente necesario en esa ciudad, dado a que antes de su existencia, todos los trámites debían realizarse en la Ciudad de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros o bien recurriendo a la realización de operativos móviles. No es un dato menor que siendo la Ciudad de Paso de los Libres la tercera en cantidad de habitantes de la Provincia de Corrientes, la segunda aduana de puertos seco del país y la gran demanda existente en cuanto a la realización de distintos trámites, dado a que no sólo se atienden en ella a vecinos de la misma, sino también de las Localidades de Parada Pucheta, Bonpland, Tapebicuá, Yapeyú, Guaviraví, La Cruz y Alvear, siendo una constante el agotamiento de turnos diarios para la atención de las necesidades existentes, lo cual motiva que muchos turnos sean derivados a la UDAI de la Ciudad de Curuzú Cuatiá, de la cual Depende la Oficina de Paso de los Libres o bien a la UDAI de la Ciudad de Monte Caseros, hecho este que causa una serie de transtornos considerables a quienes necesitan de los servicios del Organismo relacionado, por distintos motivos, entre ellos la falta de recursos económicos, falta de combinación en cuanto a los medios de transportes etc; lo cual deja a las claras la imperiosa necesidad de la elevación de la categoría de la misma a los fines que puedan ser satisfecha en la misma todos y cada uno de los trámites necesarios.

Por todo lo expuesto y a los fines que se dé cumplimiento a lo requerido solicito a este Honorable Cuerpo, la aprobación del Proyecto de Resolución en los siguientes términos:

R E S O L U C I Ó N Nº .-

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

RESUELVE

Artículo 1°. SOLICITAR al Director Ejecutivo de la ANSES EMILIO BASAVILBASO la elevación a la categoría de Unidad de Atención Integral (UDAI) la oficina de la ANSES que funciona en la Ciudad de Paso de los Libres Provincia de Corrientes y que hoy depende de la UDAI de Curuzú Cuatiá.-

Artículo 2º. De Forma

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, a los ___ días del mes de _______ del año 2019.