“Pechi Quiroga puede oxigenar las estructuras anquilosadas de la Provincia”

La senadora nacional Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), confirmó su acercamiento al espacio Cambiemos que lidera a nivel provincial el candidato a gobernador Horacio “Pechi” Quiroga, a quien está decidido a acompañar con y sin candidaturas ni cargos y “sin perder mi identidad y mi pertenencia al MPN”.

La legisladora nacional también aventuró una posible derrota del gobernador Omar Gutiérrez en las elecciones del 10 de marzo y cuestionó el liderazgo y la forma en que se manejan las estructuras del partido de Gobierno provincial.

Crexell, cuyo nombre figuraba entre las posibles candidatas a acompañar a Quiroga en la fórmula para la Gobernación, confirmó que una de las opciones que se evalúan con Cambiemos es su eventual postulación por un nuevo período en el Senado Nacional.

Relató que “desde marzo vengo conversando con Cambiemos porque tienen alguna expectativa de que yo pueda conformar el espacio sin perder mi identidad del Movimiento Popular Neuquino”.

Entrevistada por Radio Nacional San Martín de los Andes, señaló que “con Horacio Quiroga tuvimos algunas reuniones, puede ser interesante ampliar la base de Cambemos como espacio plural y de alternativa de lo que hay hoy en Neuquén”.

La posible nueva candidatura a Senadora para el año que viene -su actual mandato vence en diciembre del año próximo- “fue como comenzaron las charlas con Cambiemos”, reveló Crexell.

Precisó que “por el tipo de trabajo que hacemos, porque me conocen, ellos están interesados en que yo pueda reelegir. Me gusta ser parte de un proyecto donde se pueda llevar adelante un trabajo de conjunto”.

Sobre su relación personal con el flamante candidato a Gobernador por Cambiemos, la senadora nacional afirmó: “con el Pechi tengo una relación de aprecio, era amigo de mi vieja”.

En materia política, señaló que el actual intendente de la ciudad de Neuquén “es un buen articulador de diferentes cuadros políticos, tengo gente muy respetada dentro del espacio, gente que tiene vocación de volver a planificaciones sobre (la provincia) de Neuquén”.

Agregó que en Cambiemos “hay cuadros jóvenes muy bien formados, es un espacio muy plural, de debate, de diálogo y Pechi tiene una buena gestión en (la ciudad de) Neuquén, tiene liderazgo interesante, la gente lo respeta, puede ser un buen oxigenador en las estructuras anquilosadas de la provincia”.

Si bien aclaró que “mi acercamiento (a Cambiemos) fue a manera personal”, luego señaló que “cuando esto trascendió, muchos del MPN me dijeron que estarían dispuestos a acompañarme”.

Sobre el rol que puede tener el MPN en las próximas elecciones provinciales, Crexell aventuró que el partido de Gobierno desde hace 60 años “está muy complicado en las elecciones, aun adelantándolas” y estimó que “las elecciones son el comienzo del fin del liderazgo de Omar Gutiérrez”.

Señaló que la conducción del oficialismo “es una fracción del partido que se quedó con los recursos y que ha impuesto sus condiciones y a aquellos que no tienen alternativas no les queda otra que cumplir las reglas”.

Tras afirmar que “no veo un proyecto político sino gente que esta sometida a una dirigencia autoritaria”, estimó que puede haber dispersión de votos y apoyos en las elecciones de marzo.

“Creo que se puede resquebrajar la lealtad al MPN, ya lo mostró (el vicegobernador) Figueroa con su intención de crear un nuevo espacio, más allá de que lo haga o no”, sostuvo. Acusó luego a la conducción: “han vaciado al partido de contenidos”.

Finalmente y tras reafirmar su acercamiento al espacio Cambiemos, Crexell aclaró: “yo no me voy del partido y no voy a renunciar. Si quieren que me echen a ver si se animan”.

Sobre la decisión del gobernador Guitiérrez de adelantar al 10 de marzo las elecciones de 2019, la senadora afirmó que el mandatario “sigue errando el rumbo”.