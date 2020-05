Paz le ofreció a Dulko volver al equipo

La capitana del equipo argentino de Fed Cup, Mercedes Paz dijo que la llamo por teléfono a Gisela Dulko para ofrecerle regresar al equipo albiceleste para la serie de Repechaje ante Kazajistan que podría jugarse, de local en San Juan, en noviembre.

“Si quiere y tiene ganas de entrenar la espero en noviembre para jugar. Hoy el dobles es el punto más flojo del equipo. El que no encontré aún. Esperemos su respuesta” dijo en Instagram Live con Tenis Sports.

Paz señaló además que la primera reacción de Dulko fue “matarse de risa, pero ojo… no me dijo que no”

Dulko jugó Fed Cup por última vez en el 2011 y, casualmente, tiene el mismo récord que Paz en la competición con 21 victorias y 12 derrotas.

En dobles, Gisela, quien fue número uno en la especialidad, jugó 10 partidos en Fed Cup (5-5) y sus ocasionales compañeras fueron María Irigoyen, Laura Montalvo, Mariana Díaz Oliva, María Emilia Salerni, Patricia Tarabini, Betina Jozami y Florencia Molinero.

“Ella físicamente está impecable. Está entrenando con Fernando (Gago, futbolista de Velez Sarsfield, quien se recupera de una lesión) en su recuperación. Y si quiere, al tenis lo recupera pronto. La pelota esta de su lado”, señaló la capitana quien aceptó que “fue espontáneo mi llamado, tanto que al equipo ni siquiera se lo comenté”.

Por último dijo: “Gisela me escuchó. No me dijo que si, pero me escuchó. Y para mi seria una solución porque todavía no encontré una dupla en la Fed”.

Vale recordar que en febrero en Santiago de Chile, Paz utilizó tres parejas diferentes: Paula Ormaechea-Nadia Podoroska ante México; luego ante las locales jugaron Guillermina Naya y Victoria Bosio. Y en el cierre del grupo, ante Perú, lo hicieron Lourdes Carlé y Naya.