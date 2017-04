La corresponsal del New York Times en Venezuela, Patricia Torres confirmó que la oposición llamó a una nueva movilización y subrayó que “la crisis mata gente todos los días, en manifestaciones, en hospitales y en las casas en las que no hay comida”. Además dijo que las emociones están desbordadas y que “la sociedad no cuenta con un aliado que la ayude a transitar esta crisis de manera ordenada”.