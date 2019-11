Patricia Bullrich volvió a cruzar a Alberto Fernández: “No hay que opinar sin saber”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dialogó con Va de vuelta y volvió a responder a las críticas de Alberto Fernández.

“Me parece que Alberto Fernández está actuando sin haber leído profundamente los números que hemos mejorado en el Ministerio de Seguridad, la baja de homicidios, de delitos, de muertes de policías, que son mucho menos de los que habían en el 2014, cuando ellos eran gobierno”, indicó. “Las razones de estos cambios tiene que ver con el protocolo de uso de armas de fuego le dio certeza a las fuerzas. Si le van a sacar las herramientas de esa certeza, entonces vamos a tener muchos problemas” , advirtió.

“Le aconsejo al próximo presidente que antes de actuar mire las cosas, lea, hable con los especialistas”, le sugirió Bullrich al presidente electo.

“Fernández dice que los protocolos no dieron resultados. Si vos bajaste los homicidios, los secuestros, la muerte de policías, de civiles, si bajaste los enfrentamientos entre civiles y policías, si bajaste los robos, en qué no dio resultado, que me explique porque no se entiende”, afirmó.

“La famosa teoría del gatillo fácil se daba cuando la Policía no tenía certezas, es al revés. Entonces hay que mirar el impacto de las políticas y no opinar sin saber“, dijo, y continuó: “Si nuestros resultados fueron mejores que los que tuvieron ellos en 12 años, ¿por qué vas a volver para atrás?”. “Las políticas se miden por los resultados, no por las ideologías”, expresó.

La ministra continuó con sus críticas a Fernández y afirmó que “hay una decisión de bajar cosas antes de conversarlas”. “¿Por qué quieren retroceder en lo bueno que hemos hecho? No se entiende. Hay una decisión de bajar cosas antes de conversarlas”, dijo.

En tanto, se refirió a la transición en el Ministerio de Seguridad e informó que “hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contacto (con el equipo del área de seguridad de Alberto Fernández). Estamos esperando, tenemos todos los números, tenemos todo para mostrar”.

Por otro lado, Bullrich explicó cómo fue el proceso para evacuar a los periodistas acorralados en Bolivia.

“Tomamos contacto con Carolina Amoroso (periodista de TN), nos contó la situación en la que estaba y le mandamos un equipo de la Gendarmería para rescatarlos del hotel”, indicó la funcionaria. Junto al equipo de Todo Noticias, también fueron asistidos los enviados de A24, Crónica TV y Telefé. Todos ellos habían sufrido ataques e intimidaciones durante la cobertura que realizaban en las calles del país, que se encuentra atravesado por una ola de violencia, luego de la renuncia de Evo Morales.

“Había gente alrededor del hotel, que no se sabe bien quiénes eran, que podían tener actitudes más violentas. Se evaluó que había riesgo. Y dimos la orden de que la Gendarmería fuera a buscar a los periodistas y los llevara a la residencia”

La funcionaria evitó afirmar si lo que sucede en Bolivia se trata de un golpe de Estado y dijo que el Gobierno está en una “situación de espera”. “No voy a entrar en ese debate (sobre si es golpe de Estado). Nuestro gobierno ya dio posición. El proceso boliviano debe resolverse con algún tipo de árbitro que dé garantías de unas elecciones libres y de forma rápida”, sostuvo.