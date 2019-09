Patricia Bullrich desmintió la información de una nota publicada en Clarín

Romina Manguel dialogó con la ministro de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich tras la publicación de una nota del periodista Walter Schmidt en el diario Clarín, en la que se afirma que en el caso de perder el oficialismo las elecciones de octubre, ella y otros funcionarios como la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y el de la Unidad Financiera, Mariano Federici, abandonarían el país por razones de seguridad.

📻@PatoBullrich: “Yo no estoy preocupada, no hice esa nota, no dije nada de lo que está en la nota de @clarincom. Yo no busqué un cargo electivo”. Con @rominamanguel

