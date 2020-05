“Patagonia es el lugar seguro para el turismo”

Dialogamos con Dante Querciali el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, quién afirmó que “cambió el escenario ya que el gran mercado de la patagonia venía siendo el turismo internacional, pero la realidad indica que hay que trabajar primero con el turismo interno, luego el regional y de zonas seguras. Y la patagonia en ese sentido tiene mucha suerte” afirmó.

El funcionario fueguino contó que viene trabajando en conjunto con el resto de las provincias patagónicas para plantear estrategias en conjunto: “mostrarse en conjunto nos da fortaleza” dice.

No es menor la pérdida en ese sector, teniendo en cuenta que en la última temporada más de 150 mil turistas visitaron Tierra del Fuego. Pero hay que acostumbrarse a esta nueva realidad y el sector no puede estar ajeno. Querciali considera que el turismo de cruceros de verano va llegar, seguramente con una merma pero sabe también que la patagonia tiene un plus. “No solamente tenemos naturaleza y aire libre, sino que la calidad hotelera, gastronómica y de actividades son de alto prestigio” afirma el funcionario.

“La patagonia es un lugar seguro, un destino de naturaleza”

En ese sentido Querciali afirma que “creo que vamos a ser los elegidos a nivel nacional” y para ello es importante generar una movilidad interna, regional, entre las provincias y regiones próximas. “El tránsito terrestre va a ser el motor al principio” se entusiasma.

Tierra del Fuego tiene además un desarrollo importante en actividades invernales, “estuvimos reunidos con los propietarios de los centros invernales, esquí de fondo, motos de nieve, paseo con raquetas, trineo y están totalmente de acuerdo para que hagamos una apertura en julio con el turismo interno, con gente de la provincia. La idea es poner el motor en marcha para luego recibir un volumen de gente mas importante a nivel nacional”.

