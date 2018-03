Pasajeros demandarán a la empresa de colectivos tras el incendio del ómnibus

Se trata de 38 pasajeros que iban en el micro de la empresa Rápido Tata que venía de Federación a Concepción del Uruguay y que tomó fuego a la altura del kilómetro 142 de la Autovía Artigas.

Los damnificados denunciarían la falta de elementos de seguridad y el mal estado de las unidades al igual que la falta de asistencia. En la denuncia estaría contemplada además la pérdida total de sus pertenencias y los problemas de salud provocados por el hecho.

En el incendio originado en la parte de atrás del micro se quemó todo el equipaje y la totalidad del transporte. Los pasajeros lograron salir a tiempo sufriendo la inhalación de monóxido de carbono y los nervios del momento. Una de las pasajeras, Liliana Poggio, presidente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos La Benevolenza, aseguró que el colectivo no estaba en condiciones. Aseguró que no había un martillo para romper los vidrios ni matafuegos. Además confirmó que las puertas no se abrían.