« Pas une de moins » – Cinq ans

Il y a cinq ans, les femmes d’Argentine sont descendues dans la rue dans tout le pays pour dénoncer les différentes formes de violence masculine, qui ont terriblement augmenté avec des agressions et des féminicides. La consigne « #NiUnaMenos », « Pas une de moins », est un cri qui est malheureusement toujours actuel.

Mais il sert à mettre à l’ordre du jour les situations d’oppression et les risques pour la vie des femmes de tous âges et de toutes classes sociales.

RAE, l’Argentine vers le monde, dans le groupe Whatsapp, a parlé de ce mouvement avec Ingrid Beck, journaliste, écrivain et féministe, organisatrice et référente de #NiUnaMenos.

À l’occasion de l’anniversaire de la première manifestation, le 3 juin, Beck a participé à la lecture du rapport quotidien du COVID du ministère national de la santé avec Alejandro Costa (sous-secrétaire aux stratégies de santé) et Carla Vizzotti (secrétaire à l’accès aux soins).

Voici comment elle a expliqué la naissance de ce mouvement, fer de lance mondial pour dénoncer la violence masculine

///NiUnaMenos est apparu en Argentine en réponse à une série de féminicides d’adolescentes dans les premiers mois de 2015. Ce fut l’émergence d’un mécontentement social croissant concernant les crimes des femmes et parce que, en plus, les médias re-victimisaient les femmes dans le traitement des cas.

Une collègue journaliste, Marcela Ojeda, a tweeté : « Ils nous tuent, nous n’allons rien faire ? », après l’apparition du corps d’une adolescente qui avait été assassinée par son petit ami.

Plusieurs journalistes nous avons décidé de raisonner ensemble à ce qui pouvait être fait, car nous avons réalisé que notre travail ne suffisait plus. Et nous avons décidé de descendre dans la rue.

Nous n’avons jamais pensé que plus de 500 000 personnes se rassembleraient dans les rues pour crier haut et fort : « Assez de féminicides ».

