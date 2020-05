Parrilli pidió que Figueroa “diga quién la presionó” durante el macrismo

El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) se refirió a los dichos de la jueza Ana María Figueroa sobre presiones desde el macrismo y pidió que la magistrada diga “quién la presionó” al recordar que él mismo y muchos otros funcionarios fueron investigados en la causa por la firma del Memorándum con Irán, mencionada por la magistrada como objeto de presiones.

“La jueza Ana María Figueroa dice que en el gobierno de (el ex presidente Mauricio) Macri había presiones, que no hay presiones en este momento, que la Justicia es independiente y que el gobierno de Alberto (Fernández) y de Cristina (Kirchner) no presiona a los jueces”, señaló hoy Parrilli en referencia a los dichos de la magistrada en una entrevista radial.

“Le preguntan si fue Juan Bautista Mahiques, que era el representante de Macri en el Consejo de la Magistratura, y (la jueza) deja entender que efectivamente era él y que la presionaba en la causa del Memorándum con Irán”, siguió su relato el senador.

En ese punto, recordó que era “una causa que se había archivado y hay una reapertura” y que “en esa reapertura vota la jueza” Figueroa.

“Cuando uno va leyendo los considerandos parece que va a votar en contra, y al final vota a favor para la reapertura de la causa”, añadió Parrilli, que varias veces recordó que fueron procesados por esa causa tanto él como la ex presidenta Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman.

“Si no fue Mahiques, ¿quién la presionó?”, se preguntó entonces Parrilli, que pidió que la magistrada “diga quién fue que la presionó” y prometió “hacer una presentación en la Justicia para que esto se investigue”.

“Ella reconoce que Macri la criticó en público, las presiones existieron y eran parte de lo que Alberto Fernández denunció cuando asumió como la cloaca judicial”, señaló el senador neuquino.

La jueza Figueroa había afirmado esta semana, que durante la gestión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, “un miembro” de esa cartera había entrado a su despacho y le había pedido “por un fallo”.

“Fue por el tema del Memorándum de Entendimiento con Irán. Recibí muchas presiones en el gobierno anterior. Un día vinieron a mi despacho a preguntarme cuánto iba a tardar en sacar un fallo. Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más”, indicó la magistrada.

Después de esas declaraciones la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al tema y se preguntó en su cuenta de Twitter “¿qué pensamientos atravesarán la cabeza de (Jefe de Gobierno porteño), Horacio Rodríguez Larreta?”, quien designó a Mahiques como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires .

“Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahiques, ex consejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de esa red social.

Poco después Figueroa dijo en declaraciones a un portal de noticias que no había nombrado a Mahiques. “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad, realmente fue muy complicado, pero no quiero dar nombres. Eso fue lo que dijo el reportero. Él lo nombró, yo no dije nada y se tomó como que era Mahiques”, sostuvo, sin dar más precisiones.