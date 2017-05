Los docentes realizarán a partir de hoy una semana de paro activo, que será una protesta previa a la nueva movilización nacional que se efectuará el martes 16 de este mes a Plaza de Mayo.

Los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), realizarán a partir de hoy una semana de paro activo, que será una protesta previa a la nueva movilización nacional que se efectuará el martes 16 de este mes a Plaza de Mayo, en Buenos Aires. La mayoría de los cargos universitarios hoy se encuentra debajo de la línea de la pobreza. El Gobierno nacional no cumplió con ninguno de los puntos acordados el año pasado.

Los docentes nacionales realizarán esta semana un paro total de actividades, pero que en la UNPSJB será activo para no perjudicar aún más la situación que es crítica respecto al dictado de clases tras el temporal que sufrió esta ciudad y que también perjudicó a las sedes de Trelew y Puerto Madryn.

La referente del gremio de Docentes Universitarios, Elena González, recordó a El Patagónico que la resolución de la modalidad en la que se desarrollará el paro en la UNPSJB se adoptó en asamblea el miércoles.

“El Gobierno no solo no cumplió nada de lo que firmó el año pasado, sino que lo que sigue ofreciendo de pauta salarial es muy bajo. Nos está ofreciendo un aumento del 18%, en tres cuotas, que es inaceptable y así fue rechazado por todas las Federaciones”, recordó.

El paro activo implica que, antes del dictado de cada clase, el docente se referirá a la situación salarial y de la Universidad en general y no se descarta que se realicen clases públicas, en las que también se hable del tema.