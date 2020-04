Paranaense relató cómo se vive la pandemia en Miami

Daniela Cabrera, quien vive con su marido y su hija de 11 años en Miami, contó que “a criterio de muchos” allí las medidas para enfrentar el coronavirus empezaron “un poquito tarde”. Dijo que decidió aislarse y no concurrir a su trabajo por una determinación personal y no por una directiva de la empresa que la tiene contratada. Su hija tiene clases por Internet y ya les avisaron que este año no volverán a las aulas (las clases terminan en junio). Además, comentó que allí la gente puede salir a hacer actividad física y compras, aunque a las 22 rige un toque de queda.

DESCARGAR