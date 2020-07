Paraná sin colectivos por paro de choferes en reclamo de aguinaldo

Debido al incumplimiento de parte de las empresas del pago del sueldo anual complementario y al fracaso en las negociaciones a nivel nacional, desde Unión Tranviarios Automotor UTA, definieron una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Sergio Groh, secretario gremial, explicó que ante el incumplimiento de pago de las empresas se lleva adelante esta medida de fuerza. “Ya nos adeudan mucho, no hicieron ni siquiera una propuesta de pago, sino que aseguran que no pueden abonar aguinaldo y sueldo”, dijo y añadió: “Nos vemos en la obligación de empezar con esta retención del servicio y no sabemos hasta cuándo”.