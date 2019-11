Para Walmart, los diputados “desconocen cómo se arma una góndola”

Romina Manguel dialogó con el gerente de Relaciones Institucionales de la cadena de supermercados de capitales estadounidenses Walmart, Juan Quiroga, sobre el contenido de la ley de góndolas. Quiroga sostuvo que no fueron convocados para la elaboración del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, y que los diputados desconocen cómo se arma una góndola. Además, no descartó la posibilidad de hacer una presentación judicial al respecto. “Nosotros no comercializamos los espacios en las góndolas”, aseguró.

“Hay que ver qué proyecto final queda y ahí definiremos qué hacer. Por ahora el debate sigue a nivel legislativo” Juan Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de Walmart. Con @rominamanguel — Va de Vuelta (@vadevuelta870) November 21, 2019