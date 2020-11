Para Puppo, Vilas “trascendió su propia historia como deportista”

Eduardo Puppo, periodista y biógrafo de Guillermo Vilas, se refirió a la investigación que refleja el documental Vilas, serás lo que debas ser o no serás nada, de reciente estreno en la plataforma Netflix. “Esto arrancó con la duda de si Vilas había sido o no número 1, y me encontré con una gran pared como es la falta de información”, reveló en una entrevista en Nacional Rosario el cronista especializado en tenis.

DESCARGAR

Sobre la lucha del tenista para ser reconocido como Nº 1 en el ránking de ATP, Puppo explicó que “él había tirado la toalla hacía un tiempo, porque había reclamado tantas veces y nunca fue escuchado. Pero nunca fue con algo escrito, ni que demuestre lo que pasó”. Y explicó que en aquella época “el sistemas del ránking traicionaba a los que más jugaban”.

En diálogo con Club Deportivo Nacional (13 a 15 hs.), el autor de la tetralogía de libros de Historia del Tenis en la Argentina definió al ganador de 4 Grand Slam (entre varios torneos de ATP) como “una persona que trascendió su propia historia como deportista”. Y argumentó: “Tuvo demasiadas atracciones fuera del tenis, como la literatura, la música, encuentros con personas ligadas a otras disciplinas”.