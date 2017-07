Para Martín Kohan, “el fútbol es un estado de excepción”

Su carrera como prestigioso escritor, profesor y crítico lo lleva siempre a una misma pregunta: su pasión desmesurada por el fútbol en general, y por Boca en particular, que puede reconocer en términos completamente racionales, pero no describir ni explicar. Como la comparte, tal vez en menor escala, lo reconoce, Eduardo Aliverti no se lo va a cuestionar demasiado, por supuesto. Sobre el resto, no habrá ningún problema para que, con excelentes fundamentos y en términos completamente lógicos, Martín Kohan nos cuente quién es.