Para el Obispado ha sido una “desobediencia” la misa a puerta cerrada

Entrevistamos al Padre Ignacio Daminato, Vicario Episcopal de la Pastoral Diocesana, a raíz de las detenciones por participar en una misa el domingo pasado y los detenidos de ayer por rezar el santo rosario en la puerta de la Iglesia CATEDRAL.

“En primer lugar lo de la misa ha sido una desobediencia al mandato del obispo que la misa debía celebrarse a puerta cerrada, sin la participación de fieles, se entiende que deben estar algunas personas para celebrar la liturgia que pueden ser 4 o 5, entre camarógrafos, y otros, pero no era prudente que participarán niños en la misa”, aseguró Daminato.

“Entiendo que hay buena voluntad de los feligreses, pero es imprudente este es un hecho aislado que no representa a la iglesia católica. Al escuchar las declaraciones de estas personas, uno ve que en las redes sociales también existe este tipo de visiones con que la pandemia es una parodia es una falsa, pero no es la realidad”.