Para el Apross, el servicio de anestesiología fue casi normal

El Apross niega deuda exigida por anestesistas y deja librada a su voluntad la atención de los afiliados . Así lo expresaba en Nacional, el presidente de la obra social, Raul Gigena:

“De 124 cirugías diarias que se hacen normalmente, ayer se hicieron 101. Ellos están haciendo anestesia, incluso las más graves, por eso es contradictorio lo que dicen de que trabajan bajo presión. El problema que hay es que los directivos tienen un doble discurso. En las reuniones, incluso en la justicia, es un tema aclarado: no hay deuda exigible. Ellos aducen prestaciones que nosotros no encontramos en el sistema. Sistemáticamente estamos trabajando con ellos para que puedan solucionar el problema. Ponen afiliados inexistente o un código mal puesto, eso hace que nosotros no podamos pagar sobre lo que no estamos seguros. Tenemos prueba firmadas por sus autoridades. Ellos insisten a sabiendas que lo que dicen no es cierto. La deuda no es exigible. Lo último estaba en 16 millones, de los cuales la mitad, por un acuerdo que hicimos con ellos, porque tenían grandes atrasos, la íbamos a resolver una vez que termináramos de resolver las que fueron presentadas en termino. Es un problema de ellos no es del Apross. Nosotros no podemos imponerle nada, excepto por la justicia. Su reclamo no tiene mucho sustento. Está disponible la documentación de todas las afirmaciones que hago.” Cr. Raul Gigena, presidente de Apross.