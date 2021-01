Para Cimadevilla es tiempo de que la UCR se aleje del PRO

El exsenador Mario Cimadevilla indicó que es momento que la Unión Cívica Radical recupere su identidad y rompa la alianza con el PRO camino a las elecciones legislativas. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, Cimadevilla explicó: “hoy en el Radicalismo del país tiene la discusión sobre cual es el rol que tiene que jugar nuestro partido en las próximas elecciones, hay un sector del partido sobre todo la constitución formal que frente a los desafíos electorales que vienen creen que no hay que enojar al PRO, cree que hay que seguir una alianza que yo veo que ha fracasado. Hay otro que pensamos que el Radicalismo debe recuperar su identidad, impronta y liderar cualquier proceso de cambio. En Chubut hay una Convención pendiente, si hay elecciones internas o no aún no lo sabemos, veremos que pasa”.



En este marco, el dirigente expuso la situación en Chubut: “representamos a un sector que no esta conforme con la alianza Cambiemos y el rol que se le ha asignado a la UCR, preocupados por el Chubut, hay chicos que hace tres años no van al colegio. La incapacidad del gobernador Mariano Arcioni es manifiesta, quien debe controlar esa idoneidad es el Poder Legislativo pero este poder no existe, aparecen o tienen notoriedad cuando discuten quien cobró más coimas por el tema minero, no tenemos ningún servicio prestándose con normalidad, con el agravante en Chubut que los mismos están desde el 2013 hasta ahora”.

BANCAS “DESPERDICIADAS”

Para Cimadevilla los representantes legislativos no han estado a la altura de su función. “Hemos charlado con muchos correligionarios, porque está desaprovechada la vacante, mañana si se discuten las políticas que tienen que ver con la mina, nadie le negó a los mendocinos o sanjuaninos que al momento de discutir esas políticas que sus criterios se impongan. En el Congreso se definen políticas energéticas y somos las provincias que menos regalías cobran, nuestras opiniones no han sido consideradas. Del petróleo un recurso que se va a agotar cobramos un 12 por ciento, de la energía eólica no cobramos nada. Tenemos desperdiciadas las bancas en el Congreso Nacional, rescato la actitud de Mario País en temas candentes como la justicia”.

En cuanto a la figura de Gustavo Menna, Cimadevilla indicó que el legislador comodorense “ha sido cooptado por el PRO, ha caído en la antinomía Cristina – Macri como si eso fuera un proyecto de país, ninguna antinomia es un proyecto de país. Las alianzas son herramientas para ganar elecciones, pero además de sumar siglas, los partidos representan ideas y valores, hay que ver si al momento de esa alianza representamos los mismos valores”.