Para Bahl, el respaldo obtenido “no es un cheque en blanco”

El vicegobernador de Entre Ríos y electo intendente de Paraná, Adán Bahl, dijo que hasta este lunes a la mañana no había recibido un llamado del intendente Sergio Varisco tras el triunfo, pero reiteró que buscará articular el trabajo de los próximos seis meses con la actual gestión municipal. “Queremos ver la evolución de los números, para no tener sorpresas”, dijo y agregó que no se siente responsable del triunfo, sino que se lo atribuye a los “miles de parananenses que le dijeron basta a una forma de gobernar”. Más adelante, agregó: “La cantidad de votos no es un cheque en blanco, la gente nos va a premiar si hacemos las cosas bien, y nos va a castigar si hacemos las cosas mal”. El electo presidente municipal dijo que aún no tiene definido el nombre de los funcionarios que lo acompañarán en su gestión aunque adelantó que “van a tener que rendir exámenes todos los días”. Por último, consideró que “la orgánica municipal tiene que corregirse, no se pueden seguir nombrando directores, hace falta una estructura orgánica seria”, concluyó.