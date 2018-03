Paola Barrientos, sobre la TV argentina: “Hay un gran problema, tenemos que defender nuestro espacio”

En diálogo con Modo Sábado, la actriz habló sobre sobre la marcha del 8M, el debate por el aborto y la actualidad de la televisión argentina.

Luego de la masiva marcha por el Día Internacional de la Mujer, Paola Barrientos dijo que todo se trata de “un movimiento que empezó a levantar la voz y que se metió en la agenda”. “Es un momento muy importantes; son escalones hacia un cambio cultural”, agregó. Además, la protagonista de Tarascones se metió en el debate por el aborto: “La realidad es que las muertes por abortos suceden, no se puede dejar de decir esa verdad. La posición ética de ‘se que pasa, pero yo me quedo con la conciencia tranquila’ me parece un pensamiento hipócrita y miserable”.

También opinó sobre las denuncias de abusos contra varias figuras del espectáculo: “Las denuncias por acoso alertan y acompañan a las mujeres que están pasando por eso, y valen más que una decisión de apartar a algún actor”.

Por último se refirió a la actualidad de la televisión argentina. “Cuando se deja de producir porque todo lo que viene es enlatado desde otro país, tenemos un gran problema. Tenemos que defender nuestro espacio”, enfatizó.

