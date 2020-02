Pañuelazo del #19F: habrá movilización al Congreso y en el resto del país

La abogada y profesora consulta de la faculta de derecho de la UBA Nelly Minyersky,opinó sobre el Pañuelazo a favor del Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que habrá hoy en el Congreso y que replicará también en el resto del país . La letrada y militante feminista dio su postura a favor de que dicha ley pueda votarse en el país y explicó cuáles son los temas que se juegan en este debate. La movilización en capital será a partir de las 17 horas y habrá marchas en cien ciudades de Argentina.

“Es un tema en que está en juego la autonomía, la libertad, el derecho a decidir (que es constitucional) cuándo tener hijos y cuándo no. Está en la Convención contra todo tipo de discriminación de la mujer, y nos habla del derecho de hombres y mujeres a planificar la familia”, explicó.

Minyersky agregó sobre el proyecto de ley del Aborto, Legal, Seguro y Gratuito: “Cuando se amplían derechos, no se obliga a nadie. Cuando se restringen derechos, esa restricción afecta a la vida de muchas personas, que puede no estar haciendo daño a ningún tercero. Porque decir que un embrión es igual a usted y que yo, es una falacia. No todo aquello que tiene potencialidad es”.