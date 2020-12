‘Pañuelazo’, a 4 años del femicidio de Maira Benítez en Villa Ángela

El 17 de diciembre se cumplirán cuatro años de la desaparición en Villa Ángela de Maira Benítez (18), sin que hasta el momento se pudiese determinar si son suyos los restos hallados en el 2019 en la zona rural de esa ciudad.

Marcela Vaquer y Noelia Moreyra, de Radio Nacional Resistencia, dialogaron con Antonia Leiva, mamá de Maira: “después de tanto sufrimiento sólo estoy esperando que me digan si los restos son o no son de Maira, pasaron tantos días recordatorios pero en ninguno pude llorarla porque no sé si es su cuerpo. En este 17 de diciembre, en que se cumplen cuatro años, convocamos a una marcha por las calles de Villa Ángela organizada por un movimiento que se llama Maira Benítez y también un ‘pañuelazo’ contra la violencia de género, junto con las chicas de Desarrollo Social de la provincia”, señaló.

Hay que recordar que el asesinato se perpetró el 17 de diciembre de 2016, hecho por el que el el peón de campo, Rodrigo Silva, fue condenado a 21 años de prisión. Las actuaciones efectuadas desde el 2019, cuando se descubrieron restos óseos en una zona rural, no sirvieron para comprobar indubitablemente si corresponden a la víctima, y se solicitó la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense. Actualmente se aguarda una respuesta al Recurso Extraordinario presentado al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que el caso sea caratulado como femicidio y, si se contempla su admisibilidad, se lo eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.