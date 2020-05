Pandemia revela a crueza da desigualdade

O Barrio 31 “Padre Carlos Mugica”, uma favela de mais de 70.000 pessoas no norte da cidade de Buenos Aires, mostrou nas últimas semanas como na Argentina a prevenção da pandemia é possível para alguns como uma prioridade e com acesso aos requisitos mais básicos de lazer e conforto. E, para outros, um vasto universo que vive nestes bairros agora chamados “bairros vulneráveis”, a pandemia não mede a falta de acesso à água da rede, a precariedade do trabalho e a superlotação em quartos de três por três metros de famílias de até onze pessoas.

A favela “Villa 31″ é a imagem de uma Argentina que só pode ser vista quando os casos exponenciais de contágio da Covid não podem mais ser invisibilizados, como acontece com os seus habitantes diariamente: os trabalhadores da limpeza, manutenção, obras e vendedores ambulantes e de feiras da cidade de Buenos Aires.

Milcíades Peña, diretor da Urbana TV, o primeiro canal comunitário da Argentina, falou sobre isso com a RAE Argentina ao Mundo. A Urbana TV está localizada na Villa 31, um dos 20 assentamentos pobres da cidade de Buenos Aires. Do número total de casos na cidade, quatro em cada dez infetados se encontram nos bairros mais pobres.

///// A pandemia pegou esta população quando ela já estava atravessando uma situação muito difícil após quatro anos de um governo neoliberal que foi particularmente duro com os pobres e que fez com que os problemas de saúde, alimentação, moradia e educação crescessem de um modo notável. Esta pandemia, que surpreendeu a humanidade com as suas taxas de mortalidade e infecção, não foi uma surpresa para os setores populares, que souberam de imediato que se o vírus ingressasse ficaria muito complicado. E isto, que era uma crônica de uma morte anunciada, acabou acontecendo. ///

Entrevista e produção: Laureana Rubinetti

Web: Julián Cortez

Produção geral: Silvana Avellaneda

Relatório e visão da área do Barrio 31 (2017) – AFP:

https://www.youtube.com/watch?v=sgm8GMDFzBI

Link para Urbana TV:

https://www.youtube.com/channel/UCTnbbQUGmWEKeCq9wWoyN0g