Pampa Azul, proyecto para resguardar la soberanía en los mares argentinos

El gobierno nacional anunció el relanzamiento de ‘Pampa Azul‘ una iniciativa estratégica para el desarrollo de investigaciones en el Mar Argentino que contribuirán a profundizar el conocimiento científico como fundamento para la conservación y manejo de los recursos naturales. Uno de los objetivos es promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar, con el fin de crear una cultura del mismo en la sociedad argentina, fomentar el uso sostenible de los bienes naturales marinos y fortalecer el crecimiento de la industria nacional asociada.

En comunicación con Radio Nacional Resistencia, Alejandra Portatadino, ingeniera mecánica, e integrante del Centro Argentino de Ingenieros, dio su punto de vista sobre el anuncio: “para los fueguinos fue una noticia muy importante y celebrada porque es un tema importantísimo para la soberanía del país, pues tenemos más mar que tierra”, señaló.

Indicó que “este proyecto viene desde el 2013,/2014 y es muy buena su reactivación, especialmente por una situación muy seria: en nuestra zona existen, entre otras áreas de riquísima diversidad, dos que están ubicadas a 150 kilómetros de Ushuaia, una de 32 mil y la otra de 64 mil kilómetros cuadrados. El problema que existe es el Reino Unido, pues durante la gestión de Mauricio Macri, y a través de una ONG, se empoderó de esos sectores, se apoderó de los bancos, efectuó un relevamiento topográfico, se llevan muestras biológicas y nuestro país queda afuera. Lo peor de todo es que el gobierno de Macri pacta la entrega de ese territorio y empodera a los ingleses en lo referido a la investigación científica, y ese hecho ocurrió en un barco inglés, en juridicción argentina, es decir que fueron anfitriones de autoridades argentina, en nuestro país”, afirmó a Marcela Vaquer.

La científica puso especial énfasis en denunciar que los representantes del gobierno anterior, que participaron y avalaron esa decisión, aun trabajan en la cancillería: “eso no puede ser, en Tierra del Fuego no son queridos y los vamos a declarar personas no gratas. No puede ser que el gobierno aun los mantenga en esos lugares desde donde hicieron tanto mal a la soberanía del país, fueron cómplices”, indicó.

La ingeniera hace referencia a quienes en el gobierno de Mauricio Macri avalaron el denominado ‘comunicado Foradori-Duncan’: Máximo Gowland, Rodolfo Sánchez, Fernanda Millicay (hoy en la Organización Marítima Internacional) y Patricia Ortuzar, quien actualmente es directora Nacional del Antártico.

Respecto al relanzamiento de Pampa Azul señaló que es una buena noticia: “ojalá que sirva porque, por ejemplo, la Universidad de Tierra del Fuego no tiene medios para realizar controles a los cientos de buques extranjeros que pescan en nuestras aguas, traspasan lo obtenido a otros barcos y después vienen a nuestros puertos. Es fundamental patrullar con guardacostas y poner a la Armada para que junto con Prefectura, cumplan con su función de cuidar la soberanía. Cuando ocurrió algo similar en Canadá, les secuestraban los barcos y las redes, y entonces bajaron al Atlántico Sur, donde hay países más débiles, donde no hay control, como el nuestro. A Perú ya lo depredaron”, afirmó.

No obstante esa situación, se alegra con el relanzamiento del proyecto Pampa Azul: “es una buena noticia, es una bocanada de aire fresco y se abrieron las esperanzas, pero debe ser acompañada por el Ministerio de Defensa con una fuerte acción. Desde la Universidad de Tierra del Fuego estamos trabajando intensamente, vamos a armar una marcha y damos charlas y conferencias para hacer consciencia”, finalizó.