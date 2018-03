PAMI retoma negociaciones con el Colegio Médico Gualeguaychú

Lucas Larraz, Director de la Regional Costa del Uruguay de la obra social nacional se reunió de urgencia con Emilio Bianchi, Responsable del Colegio Médico de la ciudad.

Busca encausar la negociación para que los profesionales locales vuelvan a atender como a los 15 mil afiliados de PAMI en el Departamento.

El Colegio Médico denunció penalmente a la empresa NATIVUS por ejercicio ilegal de la medicina.

Sus profesiones no están matriculados a nivel provincial y otros no prestan servicio de especialidad no admitidas por el Ministerio entrerriano de salud.

PAMI evalúa revocar el servicio a la prestadora NATIVUS por estas irregularidades.

Lucas Larraz estudia revocar el servicio de la empresa por la denuncia penal del Colegio Médico donde se indica que hay “ejercicio ilegal de la medicina”.