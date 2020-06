Pamela Sánchez “Perdimos tiempo con el aislamiento y no tenemos producción”

Una de las integrantes del proyecto, en diálogo con Nacional Bariloche, narró cómo es este proyecto autogestivo que sostienen con mucho esfuerzo y escasos recursos. Solicitan apoyo del municipio que les brinda un pequeño espacio que no es adecuado y no cuenta con calefacción necesaria, no solo por el invierno sino también para el secado del producto. Briquetas Patagónicas tiene dos puntos de venta en la ciudad; en el Mercado Comunitario y en Villa Los Coihues, pero también comercializan a través de su página de Facebook. “Se venden bolsas con 20 unidades a 120 pesos”, señaló.

DESCARGAR