País: “Fue el poeta que escribió sus versos mas geniales con una pelota”

Fernando País, profesor, comentarista deportivo y extrabajador de LT14 Nacional Paraná, se refirió a la partida física del Astro del fútbol. “Quedémonos en el Maradona jugador de fútbol, porque allí surge todo”, dijo el profesor quien aseguró que hoy no sólo lo lloran los maradonianos, sino también aquellos que “tuvieron alguna discrepancia con el”. Reflexionó en que las comparaciones y las situaciones extremas “no valen”, solo vale “el Maradona jugador de fútbol, yo me quedo con eso, porque fue lo que a mí me hizo feliz”. País, rememoró el juego del 10, con una impronta e entereza únicas. “Fue el poeta que escribió sus versos más geniales con una pelota en las canchas”, expresó con un lagrimón Fernando País, quien señaló no avergonzarse por llorar “a una persona que nos hizo feliz”.

DESCARGAR