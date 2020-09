Pais dice que el reclamo de la Bonaerense “parece bastante organizado”

Este mediodía, el senador chubutense del PJ Juan Mario Pais se refirió a la extensión del reclamo de la policía bonaerense y admitió que se pierde legitimidad cuando el reclamo avasalla derechos. “El reclamo de la policía no puede desamparar de seguridad a la provincia de Buenos Aires”, dijo en diálogo con Lu4 Nacional Patagonia.

El senador, intentó evitar hablar de desestabilización aunque recordó los dichos de Eduardo Duhalde respecto a los golpes de estado, diferenció: “la manifestación de Duhalde fue en función de las elecciones del año entranto y por otro lado el presidente expresó que tuvo un lapsus disociativo de la realidad. Lo otro que vemos en este momento es el ejercicio de un reclamo que parece bastante organizado primero porque hubo una respuesta que hubo del gobierno provincial de que habrá una recomposición salarial”.

Sin embargo, cuestionó “no solo están reclamando los que están de franco, sino que se esta haciendo un uso del material que debe estar dispuesto para la seguridad pública, eso es lo que expresa el Presidente lo que es legítimo deja de serlo cuando se plantea en este contexto”.

Sobre la posible unidad entre lo que dijo Duhalde y la medida extendida, el senador reconoció “no quiero notar”, relación, “uno si quiere lo puede vincular, uno entiende la situación salarial, los atrasos salariales, son sectores definidos como os de mayor carga de actividad en el marco de la pandemia, pero la metodología es lo que llama la atención que no se desarticula cuando ya hay una respuesta del gobierno nacional”.

En este punto, sentenció “hay que encauzar los reclamos de manera correcta, hay deslegitimación cuando se quema una Legislatura o una Casa de Gobierno, cuando de violenta otro derecho, es decir el reclamo de la policía no puede desamparar de seguridad a la provincia de Buenos Aires y los vehículos que son recursos que paga el estado para dar seguridad estén parados en esta protesta”.