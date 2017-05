Pagaron su terreno hace seis años y esperan

Más de 80 familias de Comodoro y Rada Tilly reclamaron el fin de semana en un predio donde tiene domicilio legal la empresa que le vendió los terrenos del loteo denominado “La Colina” dado que hace 6 años esperan por los lotes.

El sábado más de 80 familias de autoconvocados de Comodoro y Rada Tilly realizaron una protesta en el predio donde tiene domicilio legal la empresa que vendió los terrenos del loteo denominado “La Colina”. El loteo se ubicará a un costado del barrio Altos de la Villa, para el cual hace seis años se comenzó con la venta.

Al respecto, Sebastián Ottulich relató que “llegó un momento que nos juntamos los damnificados y se empezó a calentar las aguas” y agregó que la empresa Minera Nueva Leon S.A. no habría presentado la documentación pertinente lo que trabaría el visado de la obra para que pudieran iniciarse las obras.

“El jueves nos reunimos con Libertad Balcón que es la Presidente de la Minera Nueva León, nos atendió bien, pero el tema es que se comprometió a presentar el viernes una garantía de ejecución de la obra y no lo hizo” apuntó y agregó que “nosotros fuimos hacia el domicilio fiscal de la empresa, en todos los medios salió que fuimos a la casa de la dueña, pero en realidad ese es el domicilio fiscal de la minera. Fuimos a hacer el reclamo a la oficina donde nos vendieron los terrenos. Nosotros íbamos a pagar a ese lugar”.

Los terrenos tuvieron un costo promedio de 55 mil dólares y se vendieron más de 80 lotes sobre un total de casi 100. A pesar de que pasaron más de seis años, los dueños de los terrenos deberán seguir esperando una vez que la empresa cumplimente la documentación que falta “En el contrato que tenemos todos, dice que a partir del visado del proyecto, empiezan a correr 24 meses para entregar el lote, como todavía no está el visado, no empiezan a correr esos 24 meses” puntualizó Ottulich mientras no se descartan nuevas movilizaciones por lo que los damnificados todos los sábados se harían presentes frente a la minera hasta que se presenten garantías de ejecución de obra.