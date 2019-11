Pagarán un bono extraordinario a 130.000 personas desempleados

Desde el Ministerio de Trabajo anunciaron que 130.000 personas van a cobrar un bono de $5.000 por única vez, el cual se comenzará a pagar a partir del 21 de noviembre. “El bono es un subsidio extraordinario por la situación de desempleo y es otorgado por el Ministerio de Trabajo. El padrón es de 130.000 personas y no es con inscripción. Los beneficiarios no necesitan hacer ningún trámite en ANSES, y las consultas las pueden hacer a los teléfonos del Ministerio de Trabajo y también pueden llamar al 130, o en la página de ANSES en ‘fecha y lugar de pago’. Ahí va a salir dónde y cuándo se cobra. Si no tiene beneficio la consulta le arroja el resultado ‘inexistente’. La fecha de cobro es a partir del 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Si no lo cobran en esa fecha no tienen posibilidad de hacer un reclamo”, explicó Carlos Cáceres, gerente de la sucursal ANSES de Concepción.