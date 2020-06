Padre Saso: “en este trabajo no hay estadísticas, sino mucha esperanza”

La casa Terapéutica La Ceferina, creada a partir de la Pastoral de adicciones del Obispado de San Rafael cumplió cuatro años.

Uno de sus impulsores y referente, el padre Ramón Saso lamentó el aumento del consumo que se ha producido desde que se decretó el aislamiento social. Destacó el trabajo del equipo que se desempeña en el lugar y mencionó especialmente a los psicólogos Judith y Jorge.

“A medida que pasan los años, que son poco en realidad, uno se da cuenta que la única manera de hacer bien, es perseverar. Darnos cuenta que la única manera de hacerles bien a los chicos y a las familias con problemas de adicciones, es hacer que adviertan que el tratamiento no es de un día para otro. Que justamente es a veces lo que cuesta entender. Que las adicciones abarcan un montón de cosas y que requiere entender por qué se llega a eso y que hay que salir juntos, en familia. Poco a poco se ven los frutos, no muchos, pero en este trabajo no hay estadísticas, sino mucha esperanza”.

El padre Saso mencionó que a partir del aislamiento social han continuado con trabajo virtual, lo que ha permitido mantener el vínculo entre quienes han ingresado al grupo, con los diferentes profesionales que los asisten.

Han ingresado también algunas nuevas familias, debido al crecimiento del consumo en estos últimos meses, que se suma como un flagelo más a las consecuencias de la pandemia.

Quienes requieran asistencia podrán comunicarse al 2604 670749 o bien visitar al padre Saso en la Parroquia María Auxiliadora, en el Oratorio Don Bosco.