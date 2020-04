Padre Oberlin: “la cuarentena impacta en alimentos, ingresos y hacinamiento”

La cuarentena impacta fuerte en los sectores más vulnerables. Para el cura párroco Mariano Oberlin, “No sólo con los alimentos o los ingresos, impacta el hacinamiento de las familias. No alcanza la plata no tiene beneficios y es muy duro”.

En diálogo por Radio Nacional Córdoba ( @nacionalcordoba ), el sacerdote de Barrio Müller manifestó: “La ayuda del Estado viene bien pero no soluciona, es sólo una ayuda. En el día a día hay gente que se acerca a pedir a la parroquia porque hace tres días que no comemos. Dan ganas de llorar”. “Hay situaciones límite en la ciudad, que ahora salen a la luz pero que vienen de antes, que no se ven. La pandemia empeoró las condiciones ya indignas de mucha gente”, exacerbó Oberlin.