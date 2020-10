Paciente oncológico denunció al titular de OSEP Luján, Carlos Valcarcel

Antonio Mollo, paciente oncológico denunció la falta de atención por parte de su obra social OSEP, delegación Luján de Cuyo, a cargo del Dr. Carlos Valcarcel.

El hombre explicó que necesita “una monodroga que se me suministra mensualmente y no se hacen cargo para nada de la entrega de la medicación” y culpó de la desatención al propio Valcarcel “este hombre cajoneó la receta y al momento de reclamar, el destrato se hizo evidente, y no es sólo conmigo sino con todos los pacientes oncológicos de la zona”, agregó.

