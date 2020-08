Pachamama, uma festa que celebra a vida

A cada primeiro dia de agosto, os povos andinos celebram a Pachamama, uma homenagem à Mãe Terra, sua bondade e seu abrigo para nós, seus filhos, que viemos dela e à qual voltaremos.

A tradição ganhou força em toda a Argentina nos últimos 15 anos, mas é uma antiquíssima tradição mantida pelos povos originários do Norte do país. A celebração começa durante as primeiras horas da manhã de 1º de agosto, onde o canto, a preparação de alimentos e bebidas são apenas parte de um ritual que celebra o equilíbrio da natureza, a bondade da terra em fornecer alimentos. Acima de tudo, é uma celebração que renova o ciclo de vida para todos, ano após ano, sem hierarquias ou desigualdades.

Aqui compartilhamos com nossos ouvintes parte do trabalho de nossos colegas da Rádio Nacional Salta, que coletaram vozes, música e histórias da província, localizada a cerca de 1.500 quilômetros da cidade de Buenos Aires. Vozes que nos falam de um ritual que este ano, mais do que nunca, nos lembram a importância de agradecer por estarmos vivos, pela riqueza que a Terra nos oferece e por quê reclama deixar de ser maltratada.

Nos materiais que vamos ouvir, é explicado o ritual de oferecer refeições com o milho obtido das colheitas, e a celebração nas famílias.

Tradução & Apresentação: Julieta Galván

Texto de Silvana Avellaneda

Web: Julián Cortez

Equipe da Rádio Nacional Salta: Locução, Luis Gomez. Realização, Rodrigo González Gomez. Trilha sonora de autores e grupos de Salta, Sabino Figueroa, Balvina Ramos, Taimof Roots. Voz artística, Liliana Daunes. Direção geral, Dolores Plaza.