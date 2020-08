Pachamama, la fête qui célèbre la vie

Tous les premier août, les peuples andins célèbrent la Pachamama, un hommage à la Mère Terre, à sa bonté et au refuge qu’elle nous fournit à nous, qui sommes ses enfants, qui sommes venus d’elle et à qui nous reviendrons.

La tradition s’est renforcée dans toute l’Argentine au cours des 15 dernières années, mais c’est surtout une marque gravée à feu pour les peuples autochtones du nord du pays. La fête commence aux petites heures du matin du 1er août, où les cantiques, la préparation des aliments et des boissons font partie d’un rituel qui célèbre l’équilibre de la nature et la bonté de la terre dans la provision d’aliments. C’est avant tout une fête qui renouvelle le cycle de la vie de tous, année après année, sans suprématie ni inégalité.

Nous partageons ici avec nos auditeurs une partie du travail de nos collègues de Radio Nacional Salta, qui ont recueilli des voix, de la musique et des histoires de la province, située à environ 1 500 kilomètres de la ville de Buenos Aires. Ils nous parlent d’un rituel qui cette année, plus que jamais, nous rappelle l’importance de rendre grâce pour être en vie, pour la richesse de la Terre qui a été si maltraitée et pourquoi elle réclame que nous arrêtions de l’écorner et de la contaminer.

Nous allons connaître le rituel de l’offrande de repas avec du maïs provenant des fruits de la récolte et la célébration dans les familles.

DESCARGAR

Présentation : Eric Domergue

Texte de Silvana Avellaneda

Web : Julián Cortez

Équipe de Radio Nacional Salta : Voix off, Luis Gomez. Réalisation : Rodrigo González Gómez. Bande sonore par des auteurs et des groupes de Salta, Sabino Figueroa, Balvina Ramos, Taimof Roots. Voix artistique, Liliana Daunes. Direction générale, Dolores Plaza.