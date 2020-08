Pachamama, das Fest zur Feier des Lebens

Jedes Jahr feiern die Andenvölker am ersten August die Pachamama, ein Fest zu Ehren der Mutter Erde, um ihr für ihre Gaben zu danken, sowie für ihre Güte und ihren Schutz für uns, ihre Kinder, die von ihr kommen und zu ihr zurückkehren werden.

Diese Feierlichkeit, die in den letzten 15 Jahren in ganz Argentinien immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist ein Kennzeichen der Ureinwohner im Norden unseres Landes. Das Fest beginnt in den frühen Morgenstunden am 1. August, da sind Singen und das Zubereiten von Essen und Getränken Teil eines Rituals, das das Gleichgewicht der Natur, die Güte der Erde, die uns Nahrung zur Verfügung stellt, feiert. Vor allem ist es ein Fest, das den Lebenszyklus eines jeden Menschen Jahr für Jahr erneuert, wobei alle Menschen gleich sind.

Hier haben wir für Sie einen Teil der Arbeit unserer Kollegen von Radio Nacional Salta (NW), die Stimmen, Musik und Geschichten aus dieser Provinz gesammelt haben, die etwa 1.500 Kilometer von der Bundeshauptstadt entfernt liegt. Sie erzählen von einem Ritual, das uns in diesem Jahr mehr denn je daran erinnert, wie wichtig es ist, dafür zu danken, dass wir am Leben sind, für den Reichtum der Erde, die so misshandelt wird, und warum sie von uns verlangt, dass wir aufhören, sie zu zerstören und zu verschmutzen.

In den Aufnahmen, die wir hören, wird erzählt, wie der Erde Mais und weitere Früchte der Ernte angeboten werden, und wie die Familien diesen Tag feiern.

Text: Silvana Avellaneda

Üb. + Stimme: Rayén Braun

Webseite: Julián Cortez

Team von Radio Nacional Salta:

Sprecher: Luis Gómez.

Durchführung: Rodrigo González Gomez.

Musiker und Ensembles aus Salta: Sabino Figueroa, Balvina Ramos, Taimof Roots.

Stimme: Liliana Daunes.

Generaldirektion: Dolores Plaza.