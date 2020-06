Pablo Granados, de la TV a las redes sociales: “Instagram es mi trabajo”

Desde su casa en un campo ubicada a medio camino entre Buenos Aires y Rosario, el humorista y músico Pablo Granados conversó con Diego Chavo Fucks, sobre cómo pasa sus días de cuarentena y sobre los cambios del humor en la era de las plataformas digitales.



Con casi un millón y medio de seguidores en instagram, Granados es en unos de los humoristas con mayor cantidad de seguidores, lo que le permitió monetizar sus cuentas y vivir de los contenidos que publica en las redes: “Instagram es mi trabajo, es lo que me dedico. Me permite vivir y viajar, tengo mi libertad, soy mi propio jefe y nadie me dice lo que tengo que decir”.

Además, adelantó su regreso a la televisión abierta, de la mano de la nueva edición de Showmatch, con el regreso del humor al programa insignia de Marcelo Tinelli. “Estamos planeando la vuelta con Marcelo, que quería hacer un programa de humor”, dijo.