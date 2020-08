Pablo García Nieto: “Que la empresa corte el servicio es inapropiado”

Durante esta semana, Energía San Juan S.A. registró cortes de suministro eléctrico en algunas viviendas de Rawson. El hecho fue denunciado por usuarios e inmediatamente despertó una fuerte reacción. Fue el propio gobernador de la provincia Sergio Uñac manifestó su enojo y dejó en claro que esto “no lo vamos a permitir”.

En tal sentido Radio Nacional dialogó con el doctor Pablo García Nieto, defensor del Pueblo local. El letrado firmó una resolución a través de la cual le solicita a Energía San Juan “que garantice el abastecimiento de energía eléctrica y se abstenga de realizar suspensión de suministros de energía eléctrica y/o retiro de medidores, debiendo otorgar a aquellos consumidores que se encuentren en mora, un plan de pagos y/o refinanciación de deuda”.

En referencia a este punto, García Nieto dijo que “de ningún modo estamos habilitando el no pago, lo que exigimos es que no se registren cortes y que la empresa no haga caso omiso al DNU del Presidente Alberto Fernandez”.