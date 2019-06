Pablo Alarcón contó que le ofrecieron ser político

El actor, Pablo Alarcón, dialogó con el equipo de Modo Sábado y contó que le ofrecieron ser candidato a intendente, aunque evitó dar detalles del partido que le hizo la propuesta. “Hace muchos años me habían ofrecido ser político, como candidato a intendente. Por supuesto no acepté”, reveló.

“Fue hace muchos años. Por supuesto dije que no. Lo tomé a risa. Dije que tenía algunas condiciones que poner para aceptar: dije que quería un coche con chofer, tres trajes, le decía ‘anotá, anotá'”, contó.

En la misma línea, continuó con críticas hacia la dirigencia local y dijo que habría que hacer una “cámara de silencio para algunos políticos que no deben hablar”.

Por otro lado, el protagonista de “El curioso incidente del perro a medianoche” habló sobre el video que publicó su hija Agostina en redes sociales, tras la confesión de su ex mujer, Claribel Medina, con respecto a su adicción al alcohol. “Me cuesta verla tan expuesta”, dijo. Alarcón vitó hablar sobre la adicción de la conductora, y dijo que no sabía lo que había publicado su hija. “No me contó lo que había publicado, yo no lo sabía”, contó.