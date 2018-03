Oscar Martínez: “En la época de la Alianza me ofrecieron un cargo político muy importante”

En diálogo con el equipo de Modo Sábado, el actor habló por primera vez del ofrecimiento que recibió en la época de la Alianza para entrar en la política. Además, adelantó su nueva película y recordó su crisis con la profesión.

“Me ofrecieron un cargo muy importante. Fue en la época de la Alianza, y tenía perspectivas a futuro. Pero mis hijos no querían y yo sabía que si entraba, dejaba la actuación”, dijo, y agregó: “vengo de otro mundo y me es imposible comprender las presiones y el juego de intereses. Sabía que me iba a ir mal en lo personal”.

Por otro lado, anticipó su próximo estreno “Yo, mi mujer y mi mujer muerta”, del director Santiago Amodeo. “Es una película en co-producción con España. Es una historia divertida, atractiva e inteligente; una especie de comedia negra, con sus momentos emocionales y de comedia”, definió.

Luego de varias semanas de rodaje en Europa, la filmación se está llevando a cabo en la Argentina.