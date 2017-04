Orión reconoció que ha tomado decisiones incorrectas,respondiendo a expresiones de Cocca

Diego Cocca no anduvo con vueltas en la conferencia de prensa después de la victoria ante Atlético Tucumán, afirmó que “varios” de sus futbolistas no transmitieron seguridad y el técnico aseguró que “uno de ellos fue Agustín”. Y Orion respondió…

Lejos de molestarse por los dichos del entrenador de la Academia, el arquero expresó que Cocca “tiene razón” y explicó: “Creo que se refiere a jugadas puntuales y dio en la tecla. He tomado decisiones incorrectas”.

“Fue sincero, muchas veces nos duele que no sean sinceros y cuando se ponen el cassette lo criticamos. Ahora dijo lo que pensó”, admitió Orion y siguió: “La semana pasada dijo que soy un arquero de jerarquía y de equipo grande. Vivimos de momentos, uno se puede levantar mal un día o no tener buenos partidos”.

En radio Continental, Orion manifestó que “si jugamos 10 partidos y ganamos nueve las sensaciones son buenas, al margen de que tengamos que corregir un montón de cosas. Yo no estoy conforme con lo que estoy dando porque creo que puedo colaborar más”.

Por último, el arquero se refirió a algunos murmullos que se escucharon en el Cilindro el sábado pasado cuando le tocaba participar: “Por ahí los escucho cuando tengo la pelota con los pies más de lo debido, pero no lo sentí en el último. Por la edad que tengo no me influyen en lo absoluto”.